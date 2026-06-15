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Подведены итоги второго этапа Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу

Подведены итоги второго этапа Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу, который прошёл в Себежском районе. В рамках этих состязаний спортсмены соревновались только в кроссе, сообщили ПАИ в Федерации лыжных гонок Псковской области.

  • Подведены итоги второго этапа Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу
    Фото: газета «Призыв»
  • Подведены итоги второго этапа Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу
    Фото: газета «Призыв»
  • Подведены итоги второго этапа Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу
    Фото: газета «Призыв»
  • Подведены итоги второго этапа Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу
    Фото: газета «Призыв»
  • Подведены итоги второго этапа Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу
    Фото: газета «Призыв»
  • Подведены итоги второго этапа Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу
    Фото: газета «Призыв»

В соревнованиях приняло участие более 150 спортсменов из Псковского, Себежского, Невельского, Стругокрасненского, Островского, Дедовичского, Порховского, Печорского и Пушкиногорского районов, а также из Пскова и Великих Лук. Отдельно на турнир заявились представители Тверской и Мурманской областей. Участники состязались в беге на дистанциях от одного до четырёх километров.

По итогам второго этапа областного Кубка по четыре золотые медали завоевали спортсмены из Себежского и Печорского районов. Среди себежан отличились Иван Тарасов, Александра Фёдорова, Маргарита Пешкова и Юрий Максимов, а у печерян – Артур Барагунов, Анна Терешина, Иван Терешин и Михаил Терешин.

Среди прочих победителями становились представители Пскова, Струг Красных (по три раза), Невеля (дважды), Дедовичей и Острова (по разу).

Следующий этап планируется провести 21 июня в Великих Луках. Впервые в рамках областного Кубка в этом сезоне спортсмены будут состязаться в гонке на лыжероллерах.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое другое смотрите в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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