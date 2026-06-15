Великолучанин Шехов может получить бой с абсолютным чемпионом Иноуэ – глава RCC

13:29, 15 июня 2026, ПАИ

Великолучанин Мухаммад Шехов, являющийся обязательным претендентом на титул WBA во втором легчайшем весе, может получить шанс на бой с абсолютным чемпионом дивизиона японцем Наоей Иноуэ, считает генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов. Его слова передаёт «Интерфакс».

«Мухаммад Шехов стал официальным претендентом и сейчас встанет в очередь на бой с Наоей Иноуэ. Та организация, что встанет первой, если это будет WBA – то Мухаммад сразу выйдет на такой бой», – сказал Титов.

По словам промоутера, у Иноуэ может найтись более приоритетный соперник – Джесси Родригес. Кроме того, японец, который уже добился всего в боксе, способен вовсе отказаться от титулов в поисках больших коммерческих поединков или перехода в более высокую весовую категорию.

«Если он освободит пояс, то для нас это будет даже интереснее – тогда Шехов сразу будет боксировать за него, неважно с кем», – отметил глава RCC Boxing Promotions.

Ранее уроженец Великих Лук Шехов заявлял о желании встретиться с Иноуэ. Напомним, 30 мая россиянин единогласным решением судей победил венесуэльца Эрни Бетанкура и стал официальным претендентом на пояс WBA.