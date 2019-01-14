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Политика

Анна Кузнецова продолжит работу в качестве детского омбудсмена

Президент России Владимир Путин переназначил Анну Кузнецову на пост уполномоченного по правам ребенка на пятилетний срок, сообщает ТАСС.

Впервые Анна Кузнецова назначена на пост детского омбудсмена в сентябре 2016 года, в этом качестве она сменила Павла Астахова.

В декабре 2018 года президент РФ подписал пакет законов «Об уполномоченных по правам ребенка в РФ», который установил правовое положение, основные задачи и полномочия детских омбудсменов. До этого все эти вопросы регулировались указом президента. В связи с вступлением в силу этого закона и потребовалось вновь утвердить Кузнецову в нынешнем качестве.

Кроме того, другим указом президент скорректировал прежний указ от 1 сентября 2009 года о самой должности детского омбудсмена.

Анна Кузнецова родилась 3 января 1982 года в Пензе. В 2003 году окончила Пензенский государственный педагогический университет по специальности «Педагог-психолог».

В сфере социальных проектов и благотворительности Кузнецова начинала работать в качестве волонтера в пензенской детской областной больнице, в доме малютки. В 2010 году она создала благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Покров». В 2015 году она стала исполнительным директором всероссийской Ассоциации организаций по защите семьи. Ассоциация координирует усилия НКО для продвижения наиболее эффективных социальных программ в интересах семьи.

9 сентября 2016 года Кузнецова назначена уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка.

Анна Кузнецова замужем, воспитывает шестерых детей.

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