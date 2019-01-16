Пётр Воронцов: Благодаря премии «Народное признание» жители Псковской области узнают своих героев

18:01, 16 января 2019, ПАИ

«Все участники премии «Народное признание» — герои, которых должны знать жители Псковской области. И благодаря этой премии люди узнают свои героев», - заявил пенсионер, малолетний узник и ветеран педагогического труда Пётр Воронцов в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации. Напомним, что он вошёл в число финалистов премии в номинации «Талант».

«Я очень рад, что за меня проголосовало столько людей, и в первом туре я набрал больше всех голосов в номинации «Талант», - отметил Пётр Воронцов.

Говоря о премии, он отметил, что «Народное признание» действительно народная премия. «Молодцы организаторы, благодаря им в регионе есть такая премия», - подчеркнул он.

По его словам, премия выполняет несколько функций, в том числе и воспитательную. «Молодежь, увидев своих героев, вдохновиться на хорошие поступки», - отметил он.

Напомним, что первый тур голосования премии «Народное признание — 2018» завершился 9 января. По итогам голосования определены участники второго тура, который стартовал на сайте ПАИ 11 января. В него попали по три претендента в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре. Из 111 кандидатов на награду в 12-ти номинациях борьбу продолжают 36.

Параллельно начнёт работу жюри из 12 экспертов, голос каждого из них будет равен 3% от общего количества голосов, поданных в номинации во время второго тура.

Учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали почти две сотни людей, коллективов, компаний и общественных организаций.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016»;

«Народное признание-2017».