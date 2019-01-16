Юбилей в стиле ретро организовал Псковский Красный Крест для 85-летней подопечной

21:54, 16 января 2019, ПАИ

Первая юбилейная ретро-вечеринка проекта Псковского Красного Креста «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей - детей войны» состоялась в одном из городских кафе. Как сообщили Псковскому агентству информации в организации, уникальный шанс пригласить 25 своих подруг, знакомых и приятелей из числа детей - войны выпал Антонине Даниловой, которая отметила в январе свой 85-летний юбилей.

Для мероприятия в стиле «назад в СССР» организаторы постарались воссоздать в помещении кафе атмосферу советского времени. Зал украшали красные знамена. На стенах были развешаны плакаты соответствующей тематики, был организован уголок «Ностальгия» с предметами советского времени, начиная с гипсового бюста В. И. Ленина и патефона и заканчивая альбомом с фотографиями 50-х годов и книгой вожатого 1954 года издания.

Перед началом праздника приглашенные гости рассматривали экспонаты времен своей молодости. Музыкально-развлекательную программу подготовили волонтеры Псковского Красного Креста из Пыталова под руководством заслуженного работника культуры Маргариты Михайловой. Благодаря хорошо знакомым и любимым песням того времени, развлекательная программа перенесла гостей юбиляра в семидесятые годы.

В Псковском Красном Кресте отметили, что праздничная программа получилась очень насыщенной: «События советской эпохи гармонично переплеталась с интересными фактами из жизни юбиляра, которые в свою очередь заканчивались поздравительными речами». Так, например, Антонина Данилова в юности проработала 2 года вожатой в пионерском лагере - Артеке. И, поздравляя «виновницу торжества», председатель Псковского Красного Креста Петр Василевский отметил, что связь с Красным Крестом у юбиляра зародилась ещё в те далекие годы. Как известно, Артек был построен по инициативе и на средства Красного Креста Советского Союза.

Именнице подарили и подарки, среди которых были букет от генерального директора ООО «Псковцвет» Романа Закаряна, плед от коллектива сотрудников ООО «Системные решения» и сувениры от депутата Псковской городской Думы Дениса Иванова.

Участники встречи пели, танцевали и участвовали в творческих конкурсах. Не обошлось без сюрпризов, как оказалось, среди артистов из Пыталова тоже был юбиляр — Геннадий Петров, которому на днях исполнилось 75 лет. Под аплодисменты оба именинника были награждены юбилейными медалями и лентами. «А вальс юбиляров стал настоящим украшением праздника», - отметили в Красном Кресте.

В завершении мероприятия Петр Василевский вручил благодарственные письма и небольшие подарки артистам вокальной группы.

Напомним, что ретро-вечеринка прошла в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей – детей войны» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.

На следующей неделе состоится второй юбилей из цикла юбилейных ретро-вечеринок президентского гранта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей – детей войны».