Газовики напоминают псковичам правила использования газа в быту
АО «Газпром газораспределение Псков» напоминает абонентам о необходимости соблюдения правил использования природного газа в быту.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, по статистике, именно из-за халатности, которую проявляют люди по отношению к собственной безопасности при использовании газа, чаще всего возникают чрезвычайные ситуации. «Только неукоснительное соблюдение правил пользования газовыми приборами делает газ безопасным видом топлив», - подчеркнули в компании.