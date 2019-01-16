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Общество

Газовики напоминают псковичам правила использования газа в быту

АО «Газпром газораспределение Псков» напоминает абонентам о необходимости соблюдения правил использования природного газа в быту.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, по статистике, именно из-за халатности, которую проявляют люди по отношению к собственной безопасности при использовании газа, чаще всего возникают чрезвычайные ситуации. «Только неукоснительное соблюдение правил пользования газовыми приборами делает газ безопасным видом топлив», - подчеркнули в компании.

 

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