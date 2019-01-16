Более 13 тонн финской рыбы задержаны в Псковской области

17:39, 16 января 2019, ПАИ

13,1 тонны финской рыбы, запрещенной к ввозу в страну, задержали в Псковской области должностные лица Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Грузовой автомобиль остановили в районе населенного пункта Альшуты Усвятского района. Он перевозил партию мороженой салаки без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение товара.

При проведении ветеринарно-санитарного досмотра должностные лица Управления на части партии мороженой салаки выявили этикетки, подтверждающие информацию о стране происхождения - Финляндии, что является нарушением указа Президента РФ от 29.07.2015 №391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». На продукции весом около 2,5 тонн маркировочная этикетка отсутствовала.

Мороженая салака изъята из оборота и будет уничтожена.