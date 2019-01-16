Прописка в садовом доме не повлечёт для псковичей потерю очереди на улучшение жилья — Росреестр

19:42, 16 января 2019, ПАИ

Управление Росреестра по Псковской области напоминает, что с 1 января вступили в силу положения Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, нормами закона разрешены вопросы с пропиской садоводов в своих домах. Теперь закон позволяет строить на садовом участке жилой дом. Ранее возведенные жилые строения в силу закона также признаны жилыми домами, ранее созданные нежилые строения, не являющиеся хозяйственными и предназначенные для временного пребывания граждан на садовых участках, признаются садовыми домами. Порядок признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом установлен постановлением Правительства РФ № 1653 от 24 декабря 2018 года.

В региональном ведомстве отметили, что при бытует мнение, что зарегистрировавшийся в садовом доме дачник рискует потерять очередь на улучшение жилья. «Это не так. Признание в силу закона жилого строения жилым домом не влечет последствий для гражданина в виде исключения из числа очередников, нуждающихся в жилых помещениях», - пояснили в псковском Росреестре.

В части 10 статьи 54 закона № 217-ФЗ прямо установлено, что «если расположенные на садовых земельных участках здания, строения, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости до дня вступления в силу настоящего Федерального закона с назначением «жилое», «жилое строение», принадлежат гражданам, которые на день вступления в силу настоящего Федерального закона состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, признание данных зданий жилыми домами не является основанием для включения их общей площади при определении уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения в суммарную общую площадь жилых помещений, занимаемых гражданином и (или) членами его семьи по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и (или) принадлежащих им на праве собственности».

«Таким образом опасаться за потерю очереди на улучшение жилищных условий при прописке в садовом доме не стоит», - подчеркнули в псковском Росреестре.