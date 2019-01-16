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Общество

На 35% подорожали яйца в торговых сетях Псковской области

Более чем на 35% подорожали яйца в торговых сетях Псковской области. По данным Псковстата в декабре средняя стоимость десятка яиц составляла 75-85 рублей, до повышения – 48-56 рублей.

Недовольные таким повышением стоимости яиц псковичи стали обращаться в антимонопольную службу региона. По данному факту региональное УФАС уже начало проверку.

«Одна из торговых сетей сообщила в ФАС России, что практически все поставщики подняли стоимость, и мы сейчас ведем проверку. Не думаю, торговые сети тоже сомневаются в этом, что рост цен на комбикорм, стоимость упаковки, НДС, мог так отразиться на цене, которая поднялась более чем на 35 %», - прокомментировала ситуацию с повышением стоимости яиц руководитель псковского УФАС Ольга Милонаец в интервью «ГТРК-Псков»

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