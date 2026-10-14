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Общество

Россельхознадзор выявил 65 нарушений на животноводческих предприятиях в Псковской области

Плановые проверки предприятий по содержанию сельскохозяйственных животных проводят сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

С начала 2026 года в регионе провели десять плановых выездных проверок, три из них – с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Также прошло 95 выездных проверок личных подсобных хозяйств.

  • Россельхознадзор выявил 65 нарушений на предприятиях с сельхозживотными в Псковской области
    Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора
  • Россельхознадзор выявил 65 нарушений на предприятиях с сельхозживотными в Псковской области
    Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора
  • Россельхознадзор выявил 65 нарушений на предприятиях с сельхозживотными в Псковской области
    Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В ходе мероприятий выявили 65 нарушений ветеринарного законодательства на десяти животноводческих предприятиях. В частности, в сентябре при плановой проверке ООО «Великорецкое», занимающегося содержанием крупного рогатого скота молочного направления, установили отсутствие ограждения против диких животных. Кроме того, при въезде и выезде на территории хозяйства нет помещения или площадки с дезинфицирующим раствором (дезбарьера).

Нарушения содержания, учёта и маркировки животных выявили в 72 личных подсобных хозяйствах в Псковской области при выездных обследованиях, в том числе при обследовании 35 хозяйств с помощью БПЛА.

По результатам проверок сотрудники Россельхознадзора составили в отношении предприятий 16 протоколов об административных правонарушениях и вынесли восемь постановлений. Владельцам личных подсобных хозяйств объявили 59 предостережений.

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