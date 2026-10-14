В Пскове НТО должны применить дизайн-код до ноября 2027 года

17:21, 14 октября 2026, ПАИ

Нестационарные торговые объекты в Пскове должны до ноября 2027 года полностью применить дизайн-код, который ввели в ноябре 2025 года. Об этом рассказал заместитель главы администрации Пскова Андрей Ульянов в программе «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 14 октября.

Андрей Ульянов подчеркнул, что с предпринимательским сообществом обсуждался переходный период, чтобы у бизнеса было время для изменений. Экс-глава Пскова Борис Елкин и губернатор Псковской области Михаил Ведерников поддержали идею дать время на изменения, поэтому была предоставлена отсрочка. В ноябре 2027 года она закончится.

«Предприниматели всё активнее обращаются в администрацию за согласованием архитектурных решений НТО. Вывески согласовывает отдельная комиссия. Эта работа усиливается. Администрация также обращается к предпринимателям, чтобы они не затягивали процесс, и со своей стороны старается эффективно и быстро рассматривать все обращения. Специально для этого создана комиссия», – отметил гость студии.

Он обратил внимание, что есть несколько важных особенностей. Если НТО не будет приведен в соответствие, договор будет расторгнут в одностороннем порядке. Если несколько НТО расположены рядом, предпринимателей собирают вместе, поскольку в таком случае у объектов, стоящих в ряд, должен быть единый архитектурный облик. 30 % НТО уже подали заявления на согласование архитектурных решений.