Члены ОНК посетили с проверкой ИК-4 в Серёдке

18:22, 14 октября 2026, ПАИ

С целью осуществления общественного контроля за соблюдением прав человека в местах лишения свободы исправительную колонию № 4 УФСИН России по Псковской области в Серёдке посетили члены общественной наблюдательной комиссии Псковской области Алексей Зацепов, Ольга Шатова, Григорий Матвеев и Сергей Павлов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

В сопровождении начальника ИК-4 Сергея Горячева и представителя аппарата управления Сергея Родина правозащитники совершили обход учреждения. В ходе визита проверяющие посетили жилые отряды осуждённых, запираемые помещения, медицинскую часть, столовую и пекарню. Члены ОНК оценили санитарно-бытовые условия, качество приготовления пищи и доступность медицинской помощи.

Также представители ОНК приняли участие в заседании комиссии по изменению условий отбывания наказания осуждённых. Кроме того, в рамках визита был организован приём по личным вопросам и сотрудников учреждения. При обходе и в личных беседах жалоб и заявлений не поступало.

По итогам посещения члены ОНК отметили, что учреждение функционирует в штатном режиме и права осуждённых соблюдаются в соответствии с действующим законодательством.

Ранее сообщалось, что осуждённые на принудительные работы в Пскове и Великих Луках помогают приютам для собак.