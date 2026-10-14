Андрей Ульянов: Новые фудтраки в Финском парке Пскова не появятся
Новые фудтраки на постоянной основе не появятся в Финском парке Пскова, заявил заместитель главы городской администрации Андрей Ульянов в программе «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 14 октября.
По его словам, это связано с требованиями охраны объектов культурного наследия. Парк сейчас активно развивается, и в формате ярмарок там будут торговые ряды.
«Кому-то может показаться, что на набережной реки Великой можно ставить больше точек с продажей мороженого. Но надо иметь в виду, что это прогулочная зона и её нужно убирать. Для этого спецтехника должна проезжать в те места, где будет стоять НТО. Мы согласны, что пространство нужно развивать, но к размещению нестационарных торговых объектов нужно подходить вдумчиво», – отметил Андрей Ульянов.
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