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Уголовное дело заведено на гражданина Грузии за попытку незаконного пересечения границы в Невельском районе

В Невельском районе в районе населенного пункта Лобок сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали гражданина Грузии при попытке незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации в обход установленных международных пунктов пропуска. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства. 

54-летний иностранец прибыл в пограничную зону на легковом автомобиле, за рулем которого находился его знакомый, 50-летний житель города Великие Луки. При проверке их документов выяснилось, что срок действия паспорта гражданина Грузии истек еще в 2016 году, а необходимая для пересечения границы российская виза отсутствовала.

Как пояснил задержанный, он осознавал, что находится в России незаконно, поэтому решил вернуться на родину, минуя специально установленные для этого российские международные пункты пропуска, поскольку у него не было всех необходимых документов для законного пересечения границы.

В ходе проведения процессуальных действий пограничники выяснили, что мужчина ранее трижды привлекался к уголовной ответственности на территории России за нанесение побоев и умышленное причинение легкого вреда здоровью.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Его знакомый, водитель легкового автомобиля, за попытку незаконного провоза человека через государственную границу привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 18.14 КоАП РФ в виде штрафа.

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