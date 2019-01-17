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Общество

Гелена Самохвалова: Признание Пскова одним из самых гостеприимных городов России доказывает, что мы достойно примем Ганзу

Признание Пскова одним из самых гостеприимных городов России доказывает, что город достойно примет Ганзейские дни, заявила президент ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур» Гелена Самохвалова Псковскому агентству информации. Напомним, Псков вошел в десятку самых гостеприимных городов России по версии премии Guest Review Awards. 

Гелена Самохвалова напомнила, что через несколько месяцев ожидается большой поток гостей на Ганзу. И, по ее словам, очередное достижение только доказывает, что Псков сможет достойно принять туристов, и Ганзейские дни будут не разовым мероприятием, а динамика роста туристического потока будет увеличиваться.

«Это очень важно для города и для региона в целом», - добавила Гелена Самохвалова, говоря о премии Guest Review Awards. Она подчеркнула, что последние несколько лет усилия бизнеса и органов исполнительной власти в ряде направлений были нацелены на то, чтобы регион был туристически привлекательным как для российских, так и для иностранных туристов.

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