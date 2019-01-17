Светлана Баранова: Любой рейтинг, в который входит Псков, привлекает к городу дополнительное внимание

11:00, 17 января 2019, ПАИ

Любой рейтинг, в который входит Псков, привлекает к городу дополнительное внимание, уверена секретарь общественного совета по туризму при комитете Псковской области по культуре Светлана Баранова. Об этом она сообщила корреспонденту Псковского агентства информации, комментируя новость о том, что Псков вошёл в десятку самых гостеприимных городов России по версии Guest Review Awards.

«Может, кто-то даже впервые, ознакомившись с этим рейтингом, узнает, что на карте России есть такой город Псков. Кроме того, то, что мы такой гостеприимный город - заслуга всей туриндустрии: и отелей, и ресторанов, и туристических компаний. К тому же это измерение уровня отношения горожан к гостям. Я неоднократно становилась свидетелем радушия псковичей к приезжим. Вот, например, был случай: туристы фотографировали Псковский кремль и перегородили лестницу, которая ведёт на Золотую набережную. Позади шли не совсем трезвые молодые люди, в общем ничего хорошего от них не ожидалось, однако они сказали: «Да, да, фотографируйте, не торопитесь! Это наш древний храм XVII века. И вообще у нас есть что посмотреть!» Поэтому, думаю, это высокое звание мы заслужили», - подытожила Светлана Баранова.