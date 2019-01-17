Мониторинг наркоситуации в регионе проведёт Псковский филиал Академии ФСИН

12:16, 17 января 2019, ПАИ

Псковский филиал Академии ФСИН России проведет мониторинг наркоситуации в регионе по итогам 2018 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Проведение мониторинга шестой год возложено на учебное учреждение в рамках соглашения о сотрудничестве между администрацией Псковской области и Академией ФСИН России. Полученные данные ложатся в основу ежегодного проекта доклада председателю Государственного антинаркотического комитета.

Исследуя проблемы наркомании и наркопреступности на территории Псковской области, рабочей группе из числа сотрудников и курсантов Псковского филиала Академии ФСИН предстоит провести репрезентативный опрос общественного мнения, после чего, обобщив его, сделать анализ статистических сведений по установленным формам и представить итоги мониторинга наркоситуации в Псковской области на заседании антинаркотической комиссии региона.

Напомним, что в прошлом году в ходе аналитических социологических исследований были опрошены 2 тысячи респондентов из числа жителей региона – от школьников до рабочих на производстве в городах и районах Псковской области. Полученные данные были обобщены, результаты мониторинга наркоситуации в Псковской области за 2017 год были представлены на заседании региональной антинаркотической комиссии.

Работа по проведению мониторинга наркоситуации в регионе по итогам 2018 года должна быть завершена в марте 2019 года.