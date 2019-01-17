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Общество

За победу в организованном судебными приставами конкурсе поборется студентка ПсковГУ

В центральный аппарат Федеральной службы судебных приставов РФ на конкурс студенческих работ направлена исследование студентки 4-го курса юридического факультета Псковского государственного университета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Тема работы - «Принудительное исполнение судебных решений о защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Правотворческие способы решения проблем, связанных с недостаточным финансированием мероприятий по предоставлению жилья детям-сиротам». Труд студентки представлен в номинации «Актуальные вопросы исполнительного производства».

Напомним, конкурс студенческих работ, посвященных истории образования, развития института судебных приставов в России и современной деятельности ФССП проводится ежегодно.

В 2018 - 2019 годах он проходит в восьми номинациях: «История развития института судебных приставов в России», «Актуальные вопросы исполнительного производства», «Зарубежный опыт в сфере исполнительного производства», «Дознание и административная практика в Федеральной службе судебных приставов», «Связи с общественностью в Федеральной службе судебных приставов», «Вопросы противодействия коррупции в системе государственной гражданской службы», «Государственная функция по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности», «Экономика». По данным номинациям представлены около 60 тем для написания работ.

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