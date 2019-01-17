Итоги контрольных выездов за декабрь подвела Псковская городская Дума

16:31, 17 января 2019, ПАИ

В Псковской городской Думе подвели итоги выполнения поручений главы города Ивана Цецерского, выданных структурным подразделениям администрации муниципалитета и подведомственным учреждениям по результатам контрольных выездов, а также по итогам анализа обращений псковичей в социальных сетях и на официальных сайтах за декабрь.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, проделана большая работа по контролю за нарушением предписаний для подрядчиков и собственников объектов. Контрольный выезд в декабре показал, что выполнены работы по асфальтированию участка возле гостиницы «Ольгинская».

Восстановлено покрытие на пересечении улиц Металлистов и Стахановской после проведения аварийных работ по линии МП «Горводоканал». Также приведено в порядок вскрытое для доступа к трубам асфальтовое покрытие и газоны после аварии на теплотрассе по улице Пушкина, 6. Заасфальтирован перекресток Карла Маркса и Некрасова.

Демонтированы старые бордюрные блоки напротив дома № 5а по улице Я. Фабрициуса. Вывезены бетонные блоки, представлявшие опасность с территории детской площадки во дворе дома № 4 по улице Пушкина, вывезена опора демонтированного столба наружного освещения напротив дома № 26 по улице Пароменской, вывезена сломанная опора наружного освещения с улицы Застенной напротив «Варлаамовского угла». Убраны складированные трубы по улице Стахановской, напротив дома № 1. Заменены сломанные ранее столбики дорожного ограждения по приведению тротуарной зоны на улице Ленина. Выполнен ремонт дорожного покрытия по улице Петровской 26, 28.

Проведены работы по уборке и благоустройству территории, прилегающей к зданию № 8 по улице Конной после проведения земляных работ, связанных с ремонтом инженерных сетей водоснабжения. Демонтированы опасные аварийные элементы детской площадки во дворе домов №№ 18, 35 по улице Труда, Калинина, 17а, Советской, 5, Ижорского батальона, 5а, Ипподромной, 131, Н. Васильева, 71. Заасфальтирован тротуар на улице Советской, 102.

Отремонтированы качели и скамейки на территории детской площадки по улице Народной, 37, Труда, 35, Кузбасской дивизии, 44, Труда, 22, Гоголя, 39, Инженерной, 62а. Отремонтированы скамейки во дворе дома № 62а по улице Инженерной, в сквере у дома № 10 по улице Герцена. Заасфальтирована часть дорожного полотна по улице Пароменской, 17, 20а. Отремонтированы водосточные трубы по улице Гагарина, 13, Гоголя, 17, Льва Толстого, 3, на площади Ленина,1. Отремонтирован вход в библиотеку «ЛиК», расположенную в доме № 21 по Октябрьскому проспекту. Заасфальтирован участок дороги по улице Яна Фабрициуса, 3.

Отремонтировано ограждение территории около здания № 29 по улице Советской. Убран старый асфальт, складированный на зеленой зоне у дома № 69 по улице Н. Васильева. Заасфальтирована проезжая часть около храма Александра Невского.

Ведется работа по контролю за уборкой свалок. Так, за декабрь убрано 28 свалок.

Ведутся работы по восстановлению уличного освещения. Восстановлено освещение и отремонтированы разбитые светильники в сквере у гостиницы «Рижской». Управляющие компании продолжают работу по закрашиванию надписей, рекламирующих наркотики, на стенах домов. Исчезли надписи по улице Западной, 13, 19 и 21, Яна Фабрициуса, 19, Рокоссовского, 5, 7, 30, 36, Металлистов, 32а, Советской, 104, 53/15, 50, Гражданской, 18, Кузнецкой, 11, Гагарина, 7 и 9, Гдовской, 6а, Поземского, 116, Стахановской, 10, 13, 15, Металлистов, 104. Убраны незаконно размещенные рекламные растяжки. Кроме того, продолжается работа по устранению незакрытых люков. Закрыты 12 ливневых колодца.

Также в плановом режиме на всех участках города обследуются деревья на предмет аварийности.