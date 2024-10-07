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Александр Робин – о премии Russian Event Awards: О Пскове и Псковской области узнали больше

5–6 октября в Ярославле прошёл финал окружного этапа Северо-Западного и Центрального федеральных округов Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Какие проекты Псковской области прошли в финал, о работе «на туриста» и о победе «за идею» рассказал исполняющий обязанности генерального директора Театрально-концертной дирекции Александр Робин в эфире программы «Место встречи» на радио «7 НЕБО».

На фото: Александр Робин. Фото:ПАИ

«Мы взяли два первых места. Ярмарка яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга-2024» – лучшее событие в области гастрономического туризма в населённом пункте с численностью свыше ста тысяч человек. Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением до ста тысяч человек – Дни пушкинской поэзии и русской культуры. Более того, наша выставка «Россия начинается здесь», которая проходила в Финском парке в Пскове с 23 по 31 августа, также вошла в число победителей», – сказал Александр Робин.

По его словам, эти три проекта Театрально-концертная дирекция будет представлять в Нижнем Новгороде уже в конце ноября. Он также отметил, что на конкурсе была достаточно серьёзная конкуренция.

«Мы смотрели другие проекты, которые представлялись. У них больше бюджеты, больше масштабы, но у наших проектов интересная идея. Поэтому нас поддержали. Мы показали, что Псковская область делает хорошие фестивали, на достойном уровне, которые признаются во всей России. Мы фестивалями поддерживаем Псковскую область в плане туризма. Мы пообщались со многими людьми. Мы знаем, что к нам приедут на следующий год. Мы работаем на туриста. О нас узнали больше: о Пскове, о Псковской области узнали люди из других регионов. И нам это удалось», – отметил Александр Робин.

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