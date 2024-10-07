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Псковские школьники узнали о работе президента России и службе протокола

Ученики псковских школ смогли узнать о работе президента России, деятельности протокольной службы и государственных символах страны. Для учащихся начальных и старших классов Псковского гуманитарного лицея был проведён специальный урок «Протокол для всех. Рабочая жизнь президента России». Его провела эксперт в области протокола на высшем уровне, действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса, приглашённый профессор Дипакадемии МИД России Анна Романова-Ильина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Псковские школьники узнали о работе президента России и службе протокола. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Эксперт рассказала школьникам о том, как организован рабочий график президента России Владимира Путина, какие мероприятия проводятся с его участием и чем они отличаются друг от друга. Также она рассказала о том, как проходят международные визиты на высшем и высоком уровне.

Особое внимание было уделено соблюдению протокольных норм во время различных мероприятий с участием президента России.

Напомним, президент России Владимир Путин празднует свой день рождения в понедельник, 7 октября. В этом году главе государства исполнилось 72 года. В честь дня рождения президента России Владимира Путина в соцсетях запущен онлайн-флешмоб #НашПрезидент. Как псковичи поздравили Владимира Путина с днём рождения – читайте по ссылке.

Анна Романова-Ильина поделилась с ребятами интересными фактами о государственных символах Российской Федерации и привела примеры их правильного использования в различных ситуациях. На занятии школьники также познакомились с уникальными документами и образцами печатной продукции, связанной с президентскими мероприятиями, включая блокноты президента России, Председателя Правительства РФ и Председателя Государственной Думы России.

В конце урока ученики решили тематический кроссворд и задали лектору интересующие их вопросы.

Мероприятие было организовано при поддержке правительства Псковской области, управления протокола и внешних связей правительства региона и Псковского государственного университета. Цель урока – повысить политическую грамотность учащихся, развить патриотизм у молодого поколения и помочь школьникам с выбором профессии.

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