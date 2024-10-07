В Псковском перинатальном центре отметили День беременных

21:46, 07 октября 2024, ПАИ

В Псковском клиническом перинатальном центре прошло празднование Дня беременных сегодня, 7 октября. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

Мероприятие направлено на популяризацию осознанного родительства и создание в обществе позитивного отношения к беременным женщинам и семьям в свете реализации нацпроекта «Демография».

Сегодня Перинатальном центре создали уголок, где будущие родители оставляли теплые и трогательные пожелания для своих малышей, проводили гендер-пати - будущие мамы и папы в торжественном формате узнали пол своих малышей.

Здесь же прошло чаепитие с будущими мамами и врачами, представителями комитета по здравоохранению и Комитета по социальной защите.

Кстати, в Перинатальном центре ежемесячно проходят бесплатные курсы подготовки к родам «Школа материнства». Новый поток начнёт обучение уже завтра.

