Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковском перинатальном центре отметили День беременных

В Псковском клиническом перинатальном центре прошло празднование Дня беременных сегодня, 7 октября. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

В Псковском перинатальном центре отметили День беременных. Фото зддесь и далее: официальный телеграм-канал Псковской области

Мероприятие направлено на популяризацию осознанного родительства и создание в обществе позитивного отношения к беременным женщинам и семьям в свете реализации нацпроекта «Демография».

Сегодня Перинатальном центре создали уголок, где будущие родители оставляли теплые и трогательные пожелания для своих малышей, проводили гендер-пати - будущие мамы и папы в торжественном формате узнали пол своих малышей.

Здесь же прошло чаепитие с будущими мамами и врачами, представителями комитета по здравоохранению и Комитета по социальной защите.

Кстати, в Перинатальном центре ежемесячно проходят бесплатные курсы подготовки к родам «Школа материнства». Новый поток начнёт обучение уже завтра.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 октября 2024

«Русские узоры» представили Псковскую область на VI Международном фестивале народной хореографии
07 октября 2024

В Псковском перинатальном центре отметили День беременных
07 октября 2024

Тактико-специальное учение по ликвидации массовых беспорядков и освобождению заложников прошло в Серёдке
07 октября 2024

Следственный эксперимент проводится на месте трагической гибели подростка в Пскове
07 октября 2024

Пожарные ликвидируют возгорание частного дома в Великолукском районе
07 октября 2024

Новый квадрокоптер «Хищник» передали бойцам 76-й дивизии
07 октября 2024

Торжественное закрытие российско-белорусского слёта участников студотрядов прошло в Пскове
07 октября 2024

Перспективное место для ловли щуки в солнечную погоду назвал псковский рыболов

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...