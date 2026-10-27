Пскович получил обязательные работы за угрозу убийством экс-возлюбленной

16:03, 27 октября 2026, ПАИ

240 часов обязательных работ получил житель Пскова за угрозу убийством бывшей возлюбленной. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы). Инцидент произошёл в мае 2026 года. Мужчина пришёл домой к бывшей возлюбленной с целью восстановить отношения. Однако разговор перерос в конфликт. В результате ссоры мужчина схватил кухонный нож и приставил его к щеке женщине, угрожая расправой.

В ходе следствия злоумышленник клялся в любви женщине и умолял простить его. Однако потерпевшая не простила обидчика и потребовала возместить моральный ущерб в размере 30 000 рублей.

12 октября мировой суд в Пскове, изучив обстоятельства дела, позицию государственного обвинителя и сведения о личности подсудимого, назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей, взыскав с осуждённого 20 000 рублей.