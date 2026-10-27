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Общество

В Пскове мужчина обманул кассу самообслуживания и избежал наказания

Мужчина, обманувший кассу самообслуживания в псковском магазине, избежал наказания. Мировой суд прекратил уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества), сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.

Фото: ПАИ

В суде установили, что в апреле 2026 года мужчина совершил кражу в магазине самообслуживания, где выбрал понравившиеся товары и взвесил их на весах по категориям товаров с более низкой ценой. После этого отсканировал их на кассе, оплатил и покинул магазин.

В ходе судебного разбирательства пскович пояснил мотивы своего поступка. По его словам, он пошёл на кражу из-за ссоры с женой, которая упрекала его в отсутствии работы. Узнав о содеянном, супруга мужчины самостоятельно отправилась в магазин. Она полностью возместила причинённый ущерб и принесла извинения.

Рассмотрев материалы дела, суд учёл личность подсудимого, наличие у него несовершеннолетних детей на иждивении, а также позицию государственного обвинителя. Приняв во внимание полное возмещение ущерба и отсутствие претензий со стороны потерпевшей стороны, мировой суд принял решение прекратить уголовное преследование в отношении мужчины.

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