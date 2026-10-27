Псковские росгвардейцы задержали похитителей виски, телефонного кабеля и «Баунти»

21:10, 27 октября 2026, ПАИ

Росгвардейцы задержали в Великих Луках 28-летнего мужчину, который похитил из гипермаркета на улице Некрасова пачку масла и бутылку виски. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Также 27 октября после полуночи сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали несовершеннолетнего псковича, который пытался совершить кражу в одном из торговых центров города.

Сигнал поступил на пульт дежурного около 00:27 из гипермаркета на улице Труда. Оперативно отреагировав на вызов, группа задержания выехала на место происшествия. В магазине сотрудники Росгвардии задержали 17-летнего местного жителя: молодой человек пытался похитить из магазина йогурт, сырок, шоколад «Баунти», телефонный кабель и зарядное устройство.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по фактам хищений.