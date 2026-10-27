Украл кофе и подарил его прохожему: необычное дело рассмотрел мировой суд в Пскове

13:06, 27 октября 2026, ПАИ

200 часов обязательных работ получил житель Пскова за кражу кофе из магазина. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре. Мировой суд в октябре 2026 года рассмотрел уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества).

В ходе следствия установлено, что в феврале 2026 года ранее судимый за кражи мужчина посетил один из магазинов города. Однако, понимая, что денег на покупку понравившегося дорогостоящего кофе у него нет, он решил похитить его. Мужчина спрятал товар под куртку и покинул помещение.

Находясь на улице, мужчина осознал, что снова совершил преступление, подобное тем, что совершал ранее, и решил подарить кофе случайному прохожему.

Суд учёл личность подсудимого, его прежнюю судимость за аналогичные преступления, а также полное возмещение ущерба. С учётом позиции государственного обвинителя мужчине назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ. Приговор суда вступил в законную силу.