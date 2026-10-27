Уголовные дела завели на жителей Дно и Струг Красных за кражу денег с чужих карт

15:38, 27 октября 2026, ПАИ

Полиция раскрыла кражи с чужих банковских карт в Дно и Стругах Красных, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в Дно местная жительница попросила свою знакомую купить в магазине необходимые товары и передала ей свою банковскую карту. Однако эта ранее судимая 38-летняя женщина попутно расплатилась чужой картой и за свои покупки. Причём потраченные деньги владелице карты она так и не вернула, несмотря на все её просьбы.

В итоге потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Кроме того, 26 октября в полицию Стругокрасненского района обратился пожилой пскович. Он заявил, что потерял свою банковскую карту. Полицейские незамедлительно провели необходимые оперативно-разыскные мероприятия. По горячим следам они установили, что потерянную мужчиной карту возле железнодорожного переезда нашёл и украл неработающий 39-летний житель Струг Красных. В одном из магазинов посёлка он успел оплатить найденной картой покупку товаров на сумму около четырёх тысяч рублей.

Подозреваемый дал признательные показания. В его отношении также возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Ведётся следствие.