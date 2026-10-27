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Общество

Псковские спасатели за неделю выезжали на 22 происшествия

22 выезда совершила аварийно-спасательная служба Псковской области с 19 по 25 октября, сообщили ПАИ в ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС».

Фото: ПАИ

Пять раз спасатели выезжали на ликвидацию последствий ДТП. Ещё один выезд был связан с идентификацией взрывоопасного предмета.

Одиннадцать вызовов оказались ложными, пять – прочими.

При ликвидации последствий ДТП удалось спасти одного человека.

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