Псковские спасатели за неделю выезжали на 22 происшествия

11:53, 27 октября 2026, ПАИ

22 выезда совершила аварийно-спасательная служба Псковской области с 19 по 25 октября, сообщили ПАИ в ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС».

Пять раз спасатели выезжали на ликвидацию последствий ДТП. Ещё один выезд был связан с идентификацией взрывоопасного предмета.

Одиннадцать вызовов оказались ложными, пять – прочими.

При ликвидации последствий ДТП удалось спасти одного человека.