Пропавшего несколько дней назад молодого человека ищут в Великих Луках

19:39, 27 октября 2026, ПАИ

21-летний Валерий Трофимов ушёл из общежития на улице Винатовского, 10/2 в Великих Луках около 12 часов 23 октября, и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Об этом сообщается в группе поискового отряда «След» в соцсети «ВКонтакте».

Молодной человек ростом около 180 сантиметров, худощавого телосложения, у него зелёные глаза, черные волосы, борода. Был одет в чёрные спортивные штаны, чёрную толстовку с капюшоном, чёрную куртку, чёрные кроссовки, с собой чёрный рюкзак с буквами Nike.

Тех, кто обладает информацией о местонахождение молодого человека, просят сообщить по телефонам полиции либо поисковому отряду «След».