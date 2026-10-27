Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Пропавшего несколько дней назад молодого человека ищут в Великих Луках

21-летний Валерий Трофимов ушёл из общежития на улице Винатовского, 10/2 в Великих Луках около 12 часов 23 октября, и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Об этом сообщается в группе поискового отряда «След» в соцсети «ВКонтакте».

Изображение из группы поискового отряда «След» в соцсети «ВКонтакте»

Молодной человек ростом около 180 сантиметров, худощавого телосложения, у него зелёные глаза, черные волосы, борода. Был одет в чёрные спортивные штаны, чёрную толстовку с капюшоном, чёрную куртку, чёрные кроссовки, с собой чёрный рюкзак с буквами Nike.

Тех, кто обладает информацией о местонахождение молодого человека, просят сообщить по телефонам полиции либо поисковому отряду «След».

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

27 октября 2026

Случаев гриппа в Псковской области не зарегистрировано – Роспотребнадзор
27 октября 2026

Научный стендап на тему гренландских китов прошёл в Пскове
27 октября 2026

Гендиректор «Экогрупп»: Нормативная база в сфере отходов не успевает за ростом объёмов мусора
27 октября 2026

Гендиректор «Экогрупп» объяснил, зачем нужна мусороперегрузочная станция в Псковском районе
27 октября 2026

Пропавшего несколько дней назад молодого человека ищут в Великих Луках
27 октября 2026

На улице Воеводы Шуйского и в Ломаном переулке в Пскове ограничат движение
27 октября 2026

Соглашение о сотрудничестве подписали «Отчий край» и министерство образования Псковской области
27 октября 2026

Традиционный осенний субботник прошёл в Пскове

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...