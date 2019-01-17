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Общество

Более 350 заявлений о снижении кадастровой стоимости рассмотрела комиссия при псковском Росреестре в 2018 году

В 2018 году в Псковской области комиссия по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при региональном Росреестре провела 24 заседания, в ходе которых рассматривались 357 заявлений по 1 тысячи 46 объектам недвижимого имущества.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, по итогам заседаний приняты 310 положительных решений, что составило 86,8% от общего объема.

В псковском Росреестре напомнили, что ведомство не проводит кадастровую оценку объектов недвижимости, но обеспечивает работу комиссий, которые рассматривают вопросы пересмотра результатов определения кадастровой стоимости. Правообладатели могут обратиться в такие комиссии, если у них есть сомнения в правильности кадастровой стоимости принадлежащих им объектов недвижимости или потребность в уточнении кадастровой стоимости с использованием рыночной оценки. Заявление о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости рассматривает комиссия в течение одного месяца. Вся необходимая информация о порядке обращения в комиссию размещена на официальном сайте Росреестра.

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