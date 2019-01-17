0
17:29
«Привет, ивент!» - 17 января (ЗВУК)
17:23
Ледовая разведка не обнаружила открытых участков воды на Чудском озере
16:40
Любое упоминание Пскова важно и является большим достижением, уверена Ольга Козырева
15:26
Елена Селецкая: Признание Пскова одним из самых гостеприимных городов России важно для всей туристической отрасли
15:16
Ахмед Нурмагомедов: Номинация на премию «Народное признание» держит меня как спортсмена в тонусе
14:49
Ганзейский знак вопроса
14:48
Михаил Ведерников поздравил Великие Луки с 76-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
Еще новости
Общество

В условиях сильного снегопада «Псковэнерго» не прекращает работать в усиленном режиме

В связи с ухудшением погодных условий на территории Псковской области – переходом через «ноль», выпадением в ряде районов обильных осадков в виде мокрого снега и усилением ветра 17 января в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» сохраняется круглосуточный режим повышенной готовности, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе организации.

Энергетики ведут непрерывный мониторинг фактических метеоусловий, совершают внеплановые обходы линий электропередачи. Особое внимание уделяется энергообъектам, находящимся в зонах наибольших рисков по погодной обстановке. В случае необходимости специалисты энергокомпании обивают снег с проводов ЛЭП и деревьев, угрожающих падением из-за границ просек. В соответствии с правилами безопасности, эти виды работ требуют   краткосрочных отключений выделенных участков линий.

Ремонтные бригады осуществляют оперативные выезды по отдельным заявкам потребителей. По данным Центра обслуживания потребителей «Псковэнерго»,  по состоянию на 15.00 17 января на телефон «горячей линии» «МРСК Северо-Запада» поступило 17 звонков от потребителей о нарушениях электроснабжения. Для подключения потребителей в случае локальных нарушений электроснабжения в производственных отделениях энергокомпании рассредоточены 51 дизельных и бензо-генераторов общей мощностью 2678 кВт.

Фото: «Псковэнерго»

Для минимизации последствий прохождения снежного циклона специалисты «Псковэнерго» оперативно взаимодействуют с Главным управлением МЧС по Псковской области, органами региональной власти и местного самоуправления, профильными дорожными службами.

В ночь на пятницу, 18 января, специалисты Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» также прогнозировали осадки в виде мокрого снега и дождя, усиление   ветра с порывами 15-20 м/с.

«Псковэнерго» обращает внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энергоустановок и ЛЭП. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

Для потребителей работает бесплатный телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52, портал светлаястрана.рф.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Привет, ивент!» - 17 января (ЗВУК)
17 января 2019
«Привет, ивент!» - 17 января (ЗВУК)
Ледовая разведка не обнаружила открытых участков воды на Чудском озере
17 января 2019
Ледовая разведка не обнаружила открытых участков воды на Чудском озере
Любое упоминание Пскова важно и является большим достижением, уверена Ольга Козырева
17 января 2019
Любое упоминание Пскова важно и является большим достижением, уверена Ольга Козырева
Елена Селецкая: Признание Пскова одним из самых гостеприимных городов России важно для всей туристической отрасли
17 января 2019
Елена Селецкая: Признание Пскова одним из самых гостеприимных городов России важно для всей туристической отрасли
Ахмед Нурмагомедов: Номинация на премию «Народное признание» держит меня как спортсмена в тонусе
17 января 2019
Ахмед Нурмагомедов: Номинация на премию «Народное признание» держит меня как спортсмена в тонусе
Ганзейский знак вопроса
17 января 2019
Ганзейский знак вопроса 2
Михаил Ведерников поздравил Великие Луки с 76-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
17 января 2019
Михаил Ведерников поздравил Великие Луки с 76-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
О вечере нецензурной поэзии и «Мишганском брейне» расскажут в новом выпуске «Привет, ивент!» в 15:00 на «Седьмом небе»
17 января 2019
О вечере нецензурной поэзии и «Мишганском брейне» расскажут в новом выпуске «Привет, ивент!» в 15:00 на «Седьмом небе» 1

Идет загрузка...