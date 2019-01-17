В условиях сильного снегопада «Псковэнерго» не прекращает работать в усиленном режиме

16:19, 17 января 2019, ПАИ

В связи с ухудшением погодных условий на территории Псковской области – переходом через «ноль», выпадением в ряде районов обильных осадков в виде мокрого снега и усилением ветра 17 января в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» сохраняется круглосуточный режим повышенной готовности, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе организации.

Энергетики ведут непрерывный мониторинг фактических метеоусловий, совершают внеплановые обходы линий электропередачи. Особое внимание уделяется энергообъектам, находящимся в зонах наибольших рисков по погодной обстановке. В случае необходимости специалисты энергокомпании обивают снег с проводов ЛЭП и деревьев, угрожающих падением из-за границ просек. В соответствии с правилами безопасности, эти виды работ требуют краткосрочных отключений выделенных участков линий.

Ремонтные бригады осуществляют оперативные выезды по отдельным заявкам потребителей. По данным Центра обслуживания потребителей «Псковэнерго», по состоянию на 15.00 17 января на телефон «горячей линии» «МРСК Северо-Запада» поступило 17 звонков от потребителей о нарушениях электроснабжения. Для подключения потребителей в случае локальных нарушений электроснабжения в производственных отделениях энергокомпании рассредоточены 51 дизельных и бензо-генераторов общей мощностью 2678 кВт.

Для минимизации последствий прохождения снежного циклона специалисты «Псковэнерго» оперативно взаимодействуют с Главным управлением МЧС по Псковской области, органами региональной власти и местного самоуправления, профильными дорожными службами.

В ночь на пятницу, 18 января, специалисты Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» также прогнозировали осадки в виде мокрого снега и дождя, усиление ветра с порывами 15-20 м/с.

«Псковэнерго» обращает внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энергоустановок и ЛЭП. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

Для потребителей работает бесплатный телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52, портал светлаястрана.рф.