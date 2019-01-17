0
18:05
В прорубь с головой: ПАИ-live с Николаем Стражиным
18:01
Директор ХК «ВДВ-Купол» о премии «Народное признание»: Лучших людей надо знать в лицо
17:47
Команда проекта Baltic sea Food представит псковский вкус на «Зеленой неделе» в Берлине
17:29
«Привет, ивент!» - 17 января (ЗВУК)
17:23
Ледовая разведка не обнаружила открытых участков воды на Чудском озере
16:40
Любое упоминание Пскова важно и является большим достижением, уверена Ольга Козырева
15:26
Елена Селецкая: Признание Пскова одним из самых гостеприимных городов России важно для всей туристической отрасли
Еще новости
Общество

Отборочный этап конкурса «Десантный взвод - 2019» стартовал в частях ВДВ

17 января в Воздушно-десантных войсках (ВДВ) стартовал отборочный этап конкурса по полевой выучке «Десантный взвод», который входит в программу армейских международных игр 2019 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Право участвовать в войсковом, а затем и в международном этапах конкурса оспаривают взводы соединений и учебных заведений ВДВ, дислоцированных в Псковской, Ивановской, Тульской, Рязанской, Ульяновской и Волгоградской областях, Краснодарском и Приморском крае и Бурятии.

Военнослужащим десантно-штурмовых и парашютно-десантных взводов предстоит продемонстрировать умение и выучку. В частности, совершить прыжок с парашютом с последующим сбором на площадке приземления, преодолеть различные препятствия в ходе марш-броска, выполнить нормативы по огневой, технической и физической подготовке, решать тактические и огневые задачи.

Отборочный этап состязаний в частях ВДВ носит плановый характер и будет проходить до конца января на войсковых полигонах. В ходе него военнослужащим каждого взвода предстоит пройти более 20 разнообразных индивидуальных и комплексных испытаний.

Отборочные состязания в рамках «Десантного взвода» пройдут во всех соединениях ВДВ. Главная их цель — отобрать лучшее подразделение в ВДВ для участия в международном этапе конкурса «Десантный взвод» армейских международных игр – 2019.

Напомним, что в 2018 году конкурс «Десантный взвод», входящий в программу армейских международных игр, проходил в Псковской области. Победителем стала команда России

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В прорубь с головой: ПАИ-live с Николаем Стражиным
17 января 2019
В прорубь с головой: ПАИ-live с Николаем Стражиным
Директор ХК «ВДВ-Купол» о премии «Народное признание»: Лучших людей надо знать в лицо
17 января 2019
Директор ХК «ВДВ-Купол» о премии «Народное признание»: Лучших людей надо знать в лицо
Команда проекта Baltic sea Food представит псковский вкус на «Зеленой неделе» в Берлине
17 января 2019
Команда проекта Baltic sea Food представит псковский вкус на «Зеленой неделе» в Берлине
«Привет, ивент!» - 17 января (ЗВУК)
17 января 2019
«Привет, ивент!» - 17 января (ЗВУК)
Ледовая разведка не обнаружила открытых участков воды на Чудском озере
17 января 2019
Ледовая разведка не обнаружила открытых участков воды на Чудском озере
Любое упоминание Пскова важно и является большим достижением, уверена Ольга Козырева
17 января 2019
Любое упоминание Пскова важно и является большим достижением, уверена Ольга Козырева
Елена Селецкая: Признание Пскова одним из самых гостеприимных городов России важно для всей туристической отрасли
17 января 2019
Елена Селецкая: Признание Пскова одним из самых гостеприимных городов России важно для всей туристической отрасли
Ахмед Нурмагомедов: Номинация на премию «Народное признание» держит меня как спортсмена в тонусе
17 января 2019
Ахмед Нурмагомедов: Номинация на премию «Народное признание» держит меня как спортсмена в тонусе

Идет загрузка...