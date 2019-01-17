Отборочный этап конкурса «Десантный взвод - 2019» стартовал в частях ВДВ

17:51, 17 января 2019, ПАИ

17 января в Воздушно-десантных войсках (ВДВ) стартовал отборочный этап конкурса по полевой выучке «Десантный взвод», который входит в программу армейских международных игр 2019 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Право участвовать в войсковом, а затем и в международном этапах конкурса оспаривают взводы соединений и учебных заведений ВДВ, дислоцированных в Псковской, Ивановской, Тульской, Рязанской, Ульяновской и Волгоградской областях, Краснодарском и Приморском крае и Бурятии.

Военнослужащим десантно-штурмовых и парашютно-десантных взводов предстоит продемонстрировать умение и выучку. В частности, совершить прыжок с парашютом с последующим сбором на площадке приземления, преодолеть различные препятствия в ходе марш-броска, выполнить нормативы по огневой, технической и физической подготовке, решать тактические и огневые задачи.

Отборочный этап состязаний в частях ВДВ носит плановый характер и будет проходить до конца января на войсковых полигонах. В ходе него военнослужащим каждого взвода предстоит пройти более 20 разнообразных индивидуальных и комплексных испытаний.

Отборочные состязания в рамках «Десантного взвода» пройдут во всех соединениях ВДВ. Главная их цель — отобрать лучшее подразделение в ВДВ для участия в международном этапе конкурса «Десантный взвод» армейских международных игр – 2019.

Напомним, что в 2018 году конкурс «Десантный взвод», входящий в программу армейских международных игр, проходил в Псковской области. Победителем стала команда России.