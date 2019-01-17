Жилой дом горел в деревне Ловно Новосокольнического района

19:38, 17 января 2019, ПАИ

Сегодня, 17 января, в 10:22 поступило сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Ловно Пригородной волости Новосокольнического района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.

Информация о причинах пожара и пострадавших уточняется. Для его ликвидации привлекались 2 единицы техники и 4 человека. Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.