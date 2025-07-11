В Псковской области родители 45 тысяч детей получают единое пособие

11:02, 11 июля 2025, ПАИ

Родители 45 тысяч детей и 900 беременных женщин получают единое пособие в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения СФР.

Право на данную меру государственной поддержки имеют граждане РФ, которые постоянно проживают в России. Пособие оформляется на детей в возрасте от 0 до 17 лет. Обратиться за выплатой могут и женщины, вставшие на учет в медицинскую организацию на ранних сроках беременности.

При назначении единого пособия применяется комплексная оценка нуждаемости семьи, а также учитывается занятость родителей или объективные причины ее отсутствия. С 1 января 2025 года для получения права на выплату минимальный доход каждого трудоспособного члена семьи должен составлять не менее 4 МРОТ за 12 месяцев (89 760 рублей). Также он не должен превышать величину регионального прожиточного минимума на душу населения в месяц (17 556 рублей в Псковской области). Данные условия касаются и самозанятых граждан.

Размер пособия зависит от доходов. Он составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка или трудоспособного взрослого — в зависимости от того, на кого установлено пособие — на ребенка или беременную женщину. В Псковской области размеры выплаты для семей с детьми в 2025 году составляют от 8 514,50 до 17 029 рублей, для беременных женщин — от 9 568 до 19 136 рублей.

Если семья из Псковской области переезжает в регион с другим уровнем прожиточного минимума, ей необходимо заново подать заявление на пособие по новому месту жительства.

Как отметили в отделении СФР, с этого года семьям, в которых уже есть дети, стало проще получить единое пособие на новорожденных. Если семье уже назначена выплата на старших детей, отделение СФР по Псковской области установит пособие на малыша проактивно в том же размере и на тот же период, что и на предыдущего ребенка. При этом комплексная оценка нуждаемости семьи проводиться не будет.

Если новорожденный является первым ребенком в семье, то единое пособие может быть назначено только по общим правилам после подачи заявления родителями. В этом случае при рассмотрении заявления будет проведена комплексная оценка доходов и имущества семьи.

В 2025 году у семей Псковской области с двумя и более детьми появилась еще одна возможность — синхронизировать периоды выплаты на всех детей, если они осуществляются в разные сроки. Для этого в последний месяц выплаты на одного из детей нужно подать заявление о назначении пособия сразу на всех. Новое пособие будет назначено с месяца, следующего за подачей заявления, и выплачиваться по единому графику.

При этом псковичей просят учитывать, что для синхронизации выплат в заявлении необходимо указать сразу всех детей. Если семья подаст заявление только на тех, срок назначения единого пособия которых истек, в доход семьи при комплексной оценке нуждаемости будут включены выплаты на детей, которые продолжают получать единое пособие.

Напомним, подать заявление на единое пособие можно на портале госуслуг, в МФЦ или клиентской службе отделения СФР по Псковской области. Решение о назначении единого пособия будет принято в течение 10 рабочих дней, в некоторых случаях срок может быть продлен до 20 рабочих дней. В случае положительного решения первую выплату перечислят в течение 5 рабочих дней после одобрения. В дальнейшем средства будут поступать ежемесячно 3-го числа получателям на счет в банке и с 3-го по 21-е число получателям на почте.