Противопожарный рейд провел сотрудник МЧС в Себеже

22:55, 17 января 2019, ПАИ

16 января сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам провел профилактический рейд в Себеже и районной деревне Эпимахово, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда осуществлен обход домовладений, эксплуатирующих печное отопление, проведен инструктаж, в том числе многодетных семей и одиноко проживающих граждан. Также распространены памятки о соблюдении правил пожарной безопасности в жилом доме, по осуществлению необходимых действий при обнаружении пожара и по предотвращению детской шалости с огнём.

В рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории района и рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе. Проведена беседа по правилам безопасности с пиротехническими изделиями.

Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб и обязательные требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов, порядок действий в случае возникновения пожара.