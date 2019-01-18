Крещенский сочельник наступил 18 января

08:57, 18 января 2019, ПАИ

Сегодня, 18 января, наступил Крещенский сочельник. Как пишет портал calend.ru, народный календарь называет этот день Голодным вечером. В этот день люди готовили себя к празднику Крещения Господня постом. Потому и вечер назывался голодным: принято было есть только сочиво — особое блюдо из зерен, а также постную кашу, овощные блины и медовые оладьи.

Считалось, что под Крещение снег приобретает особые свойства, поэтому его старались собирать и использовать в разных целях. Женщины знали, что только крещенский снег способен выбелить любую холстину. Верили также, что снег, собранный в крещенский сочельник, может исцелять недуги, а если вымыться в бане водой, натопленной из такого снега, можно надолго сохранить красоту.

В давние времена зародился и обычай, доживший до наших дней, — ходить в полночь на Крещение за водой на реку. Принеся воду домой, ее сохраняли: говорили, что она может стоять в закрытом сосуде, не портясь, и имеет столь же чудесные свойства, что и крещенский снег.

Для этого вечера существовало множество примет на погоду и будущий урожай. Звездное небо предвещало, что уродится хлеб, снегопад — что вызреет гречка, а метель — что будут хорошо роиться пчелы. Кроме того, метель в этот день означала и метель на Масленицу; сильные ветры с юга предвещали грозовое лето. Также говорили: «Звезды ярки породят белые ярки», — что означало, что овцы принесут большой приплод.