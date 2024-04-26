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Аллею в парке вокруг родовой усадьбы Пушкина в «Михайловском» восстанавливают экоактивисты

Аллею в парке вокруг родовой усадьбы А. С. Пушкина в «Михайловском» восстанавливают экоактивисты. Для этих целей представители крупного российского лесопромышленного предприятия привезли 50 молодых берёз и 50 сосен, сообщает корреспондент телеканала «Первый Псковский».

Аллею в парке вокруг родовой усадьбы Пушкина в «Михайловском» восстанавливают экоактивисты. Фото здесь и далее: скриншот видеорепортажа телеканала «Первый Псковский»

Хвойные породы сотрудники музея позже будут использовать для восстановления отдельных участков парка, а лиственные деревья экоактивисты посадили недалеко от аллеи Керн взамен старых берёз, которые пострадали от насекомых. Несколько саженцев украсят аллею на главной праздничной поляне «Михайловского».

Использовались деревья с целой корневой системой. Для её сохранности применялся специальной биоразлагаемый материал, что гарантирует приживаемость саженцев.

«Регулярно делаем подобные акции, но в этом году акция беспрецедентная, потому что музей-заповедник «Михайловское» редко кого пускает и разрешает что-то делать, тем более в таком масштабе. Аллеи в Михайловском были с незапамятных времён. Есть определённый порядок посадки деревьев: с севера на юг, с запада на восток. Разные аллеи, диагональные направленности. Это исключительно хранители заповедника изучали вопрос, посмотрели, где не хватает деревьев, что нужно восстановить, указали места, где это можно сделать и где требуется помощь», – отметила директор службы медиакоммуникаций Полина Белова.

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