Крупные торговые сети отказались от работы с поставщиками фальсификата

09:18, 18 января 2019, ПАИ

Крупнейшие торговые сети договорились не сотрудничать с поставщиками, чья продукция неоднократно признавалась фальсифицированной или некачественной. Такая информация содержится в протоколе комиссии по применению Кодекса добросовестных практик, сообщает газета «Известия».

Как пояснил президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков, таким способом ритейлеры пытаются установить равенство всех участников рынка и оградить себя от наказаний, которые в будущем предложил ввести Роспотребнадзор. В настоящее время за нарушение норм Кодекса добросовестных практик не предусмотрено серьезных санкций. В связи с этим существует риск того, что не все участники соглашения будут соблюдать его. Кроме того, из-за неверной оценки качества товаров может пострадать репутация добросовестного поставщика, отметили в ассоциации «Руспродсоюз».

В прошлом году в Роспотребнадзор поступили около 5,9 тыс. сообщений об обнаружении на рынке товаров с нарушениями. Около 2,3 тыс. обращений касались молочной продукции.