20 тонн крахмала попытался ввезти в Псковскую область гражданин сопредельного государства
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу партии сельскохозяйственной продукции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
В районе населенного пункта Лобок Невельского района пограничники задержали грузовой автомобиль марки «Мерседес», в кузове которого 44-летний гражданин сопредельного государства попытался ввезти в страну более 20 тонн картофельного крахмала. Со слов водителя, эта продукция планировалась к реализации на территории России. По предварительной оценке стоимость выявленного груза составила порядка 880 тысяч рублей. Какие-либо сопроводительные документы на крахмал, накладные или фитосанитарные сертификаты, подтверждающие его качество и безопасность, у водителя отсутствовали.
Выявленный груз передан сотрудникам Псковской таможни для проведения дальнейших процессуальных действий и принятия соответствующего правового решения.