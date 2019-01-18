Окунуться в крещенскую купель псковичи смогут у Мирожского монастыря с 22:00

16:31, 18 января 2019, ПАИ

Для псковичей и гостей города для купания на Крещение будет работать купель у Мирожского монастыря с 22:00 18 января до 9:00 19 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации муниципалитета.

Для обеспечения безопасности граждан у купели будет организовано дежурство сотрудников полиции, спасателей и группы народных дружинников.

Псковичам напоминают правила безопасности при купании в крещенской купели.

Так, в период крещенских купаний окунаться следует в специально оборудованных прорубях у берега после освящения её представителем Православной церкви.

Перед погружением в прорубь необходимо разогреть мышцы, тогда оно пройдет с меньшим стрессом для организма. К проруби рекомендовано подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви. Псковичей призывают не нырять с головой, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Не рекомендуется быть в воде дольше, чем одну минуту во избежание общего переохлаждения организма. После купания следует растереть себя махровым полотенцем и надеть сухую одежду. Для укрепления иммунитета и предотвращения переохлаждения после купания рекомендовано выпить горячий чай.

19 января православные христиане отмечают Крещение Господне (Святое Богоявление). По традиции, распространившейся на Руси с принятием христианства в 988 году, в этот день верующие, несмотря на мороз, купаются в прорубях.