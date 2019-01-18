0
17:53
Евгений Терских: «Отелло» - это история больше о доверии, чем о ревности
17:50
«Семь раз отмерь» - 18 января (ЗВУК)
17:18
Светлана Шумейко о премии «Народное признание»: Благодаря таким мероприятиям город оживляется
16:06
Митрополит Тихон уверен, что визит президента в Псково-Печерский монастырь сыграет свою позитивную роль
15:57
Никакого евроремонта в Псково-Печерском монастыре не будет, заверил митрополит Тихон
15:46
Митрополит Тихон: Мы не собираемся лишать Псков планетария
15:40
Храм в честь княгини Ольги был бы уместен на Завеличье в Пскове, считает митрополит Тихон
Еще новости
Общество

Окунуться в крещенскую купель псковичи смогут у Мирожского монастыря с 22:00

Для псковичей и гостей города для купания на Крещение будет работать купель у Мирожского монастыря с 22:00 18 января до 9:00 19 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации муниципалитета.

Для обеспечения безопасности граждан у купели будет организовано дежурство сотрудников полиции, спасателей и группы народных дружинников.

Псковичам напоминают правила безопасности при купании в крещенской купели.

Так, в период крещенских купаний окунаться следует в специально оборудованных прорубях у берега после освящения её представителем Православной церкви.

Перед погружением в прорубь необходимо разогреть мышцы, тогда оно пройдет с меньшим стрессом для организма. К проруби рекомендовано подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви. Псковичей призывают не нырять с головой, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Не рекомендуется быть в воде дольше, чем одну минуту во избежание общего переохлаждения организма. После купания следует растереть себя махровым полотенцем и надеть сухую одежду. Для укрепления иммунитета и предотвращения переохлаждения после купания рекомендовано выпить горячий чай.

19 января православные христиане отмечают Крещение Господне (Святое Богоявление). По традиции, распространившейся на Руси с принятием христианства в 988 году, в этот день верующие, несмотря на мороз, купаются в прорубях.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Евгений Терских: «Отелло» - это история больше о доверии, чем о ревности
18 января 2019
Евгений Терских: «Отелло» - это история больше о доверии, чем о ревности
«Семь раз отмерь» - 18 января (ЗВУК)
18 января 2019
«Семь раз отмерь» - 18 января (ЗВУК)
Светлана Шумейко о премии «Народное признание»: Благодаря таким мероприятиям город оживляется
18 января 2019
Светлана Шумейко о премии «Народное признание»: Благодаря таким мероприятиям город оживляется
Митрополит Тихон уверен, что визит президента в Псково-Печерский монастырь сыграет свою позитивную роль
18 января 2019
Митрополит Тихон уверен, что визит президента в Псково-Печерский монастырь сыграет свою позитивную роль
Никакого евроремонта в Псково-Печерском монастыре не будет, заверил митрополит Тихон
18 января 2019
Никакого евроремонта в Псково-Печерском монастыре не будет, заверил митрополит Тихон
Митрополит Тихон: Мы не собираемся лишать Псков планетария
18 января 2019
Митрополит Тихон: Мы не собираемся лишать Псков планетария
Храм в честь княгини Ольги был бы уместен на Завеличье в Пскове, считает митрополит Тихон
18 января 2019
Храм в честь княгини Ольги был бы уместен на Завеличье в Пскове, считает митрополит Тихон
Митрополит Тихон: Открыть православие для молодежи – наша первоочередная задача
18 января 2019
Митрополит Тихон: Открыть православие для молодежи – наша первоочередная задача

Идет загрузка...