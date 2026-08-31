VK запускает образовательные проекты ко Дню знаний

16:37, 31 августа 2026, ПАИ

Образовательные и развлекательные проекты и инициативы для школьников, студентов и учителей подготовила VK к началу учебного года. Среди них – «Народный учебник», компьютерный класс в детской больнице и аудиоподборка для родителей, сообщили ПАИ в пресс-службе платформы.

Образовательная платформа «Сферум» и MAX с 1 по 15 сентября проведут акцию «Начни учебный год с перемены», в рамках которой школьники смогут выбрать мелодию для звонка на перемену. Проект проводится совместно с Минпросвещения РФ и центром всестороннего развития детей «Прогресс» и является продолжением инициативы «Мелодии вместо звонков», которая охватывает все регионы России.

Школьники смогут выбрать мелодию для перемены, проголосовав за одну из предложенных композиций с помощью чат-бота в MAX «Звонок на перемену». Итоги голосования подведут 16 сентября. А в конце сентября выбранная мелодия будет звучать на звонках в течение недели в школах страны.

VK Education организует набор на бесплатные образовательные программы по IT, digital и креативным направлениям. В новом учебном году студентов ждут образовательные курсы, проектная практика и новые форматы обучения на базе вузов – всего более 100 программ. Впервые платформа реализует подготовку учащихся колледжей и практический курс для преподавателей. В преддверии праздника студенты также могли принять участие в проекте «День знаний» и получить подписку Mail Space с доступом к расширенным возможностям «Почты» и «Облака Mail».

Образовательная платформа «Учи.ру» с 1 сентября запускает для родителей «Школоманию» – проект о родительстве и учёбе в игровом формате в мини-приложении в MAX. В сентябре и октябре родители смогут выполнять еженедельные задания, следить за прогрессом ребёнка, предлагать дополнительную практику и получать призы от «Учи.ру» и партнёров. 12 сентября в партнёрстве со «Сферумом» пройдёт Всероссийская онлайн-конференция «Школа без слёз: как пережить учебный год и остаться дружной семьёй» с участием психологов Ларисы Сурковой, Анетты Орловой и других экспертов.

В сообществах «ВКонтакте» и «VK Праздники» выйдут клипы, в которых дети и родители делятся эмоциями, воспоминаниями о школьном времени и ожиданиями от нового учебного года. В съёмках приняли участие блогеры Оксана Самойлова с детьми и семья Кукояк – Денис, Лена и их дочь Василиса. В «VK Праздниках» появится плейлист с lo-fi-видео для учёбы. Фоновая музыка и неспешная анимация помогут создать спокойную атмосферу для занятий, домашней работы и творчества.

«ВКонтакте» совместно с VK Store выпустили коллекцию школьного мерча. В неё вошли товары для школы с маскотами «ВКонтакте» Персиком и Спотти, а также героем популярного стикерпака «Школьный Крысюк». Коллекция будет доступна в офлайн-магазинах VK Store и на одном из популярных маркетплейсов.

«Одноклассники» запустили «Народный учебник» – проект, в котором пользователи могут поделиться своими главными жизненными уроками. Под специальным постом в официальной группе «Всё ОК!» каждый желающий может написать в комментариях совет или знание, которое хотел бы передать другим. К проекту присоединились популярные авторы платформы, артисты и медиа, а 1 сентября из лучших цитат соберут видеоролик «Народный учебник» и покажут его миллионам пользователей на главной странице ОК.

«VK Музыка» специально для издания для родителей НЭН, собрала аудиоподборку для подготовки к школьным будням – особенно актуально ученикам начальной школы. В ней песни, загадки, короткие истории и сказки из раздела «Детям», которые настроят ребёнка на учёбу.

В преддверии нового учебного года Hi-Tech Mail подготовил проект «Гаджеты для школьников». В нём редакция рассказывает, как технологии помогают современным школьникам познавать новое быстрее и легче. А также – как правильно отдыхать, какие гаджеты помогают в учёбе и как родителям не переживать за безопасность ребёнка.

VK и Российская детская клиническая больница (РДКБ) Минздрава России открыли компьютерный класс для детей, проходящих длительное лечение и реабилитацию. Пространство создано на средства благотворительного стрима, в котором приняли участие артисты и блогеры: Оксана Самойлова, Navai, Юля Гаврилина, Артур Бабич, Карина Мурашкина, Николай Слыхов («Женат на Марине») и многие другие. Техническое оснащение класса предоставил блогер и стример Бустер, а мебель и планировка разработаны с учётом разных потребностей детей.