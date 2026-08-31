Главные мифы о вакцинации от пневмококка развеяла псковский гериатр

16:52, 31 августа 2026, ПАИ

Популярные мифы о вакцинации от пневмококковой инфекции развеяла врач-гериатр Псковского госпиталя для ветеранов войн Дарья Ульвачева в беседе с корреспондентом ПАИ.

Она заметила, что часто за мифами о вакцинации стоят страх или недопонимание.

«Один из главных мифов – вакцина опасна, в ней есть вредные вещества. Люди боятся непонятного состава, однако все компоненты проходят строгий контроль. Даже если где-то и есть следовые количества, они не наносят вреда в таких дозах. А алюминий мы получаем и с пищей, и с грудным молоком», – успокоила врач.

По её словам, убеждение, что естественный иммунитет надёжнее, также ошибочно. «Перенесённая инфекция несёт риски – тяжёлые осложнения, долгосрочные последствия, а ещё болезнь может застать врасплох. Вакцина же даёт специфическую защиту без риска тяжёлого течения», – сказала Дарья Ульвачева.

Кроме того, бытует мнение, что вакцина не работает – всё равно существует вероятность заболеть. «Признаю, прививка не даёт стопроцентной гарантии, и в отдельных случаях человек может заразиться. Но ключевое – вакцина значительно снижает риск тяжёлого течения болезни, осложнений и летального исхода. Яркий пример: БЦЖ не всегда предотвращает инфицирование, но спасает от тяжёлых форм туберкулёза у детей», – объяснила гериатр.

Ранее сообщалось, что свыше двух тысяч доз вакцины против пневмококковой инфекции поступило в Псковскую область.