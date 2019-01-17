Мужчина попытался ввезти в Псковскую область ценную картину датского художника

10:22, 18 января 2019, ПАИ

На российско-латвийской границе на таможенном посту «Бурачки» Псковской таможни при осмотре транспортного средства Ford Galaxy под управлением гражданина Российской Федерации в багажном отделении автомобиля обнаружена незадекларированная картина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Обнаруженная в багажном отделении картина с изображением летнего пейзажа была обернута в полиэтиленовую пленку, на лицевой стороне полотна в левом нижнем углу имелась надпись Birkhammer. Размеры картины с рамой составили: 67 см в ширину и 53,5 см в высоту. Гражданин, перемещающий незадекларированный товар, пояснил, что картину он приобрел несколько лет назад на одном из рынков в Литве за 25-30 евро и везет картину для домашнего интерьера, посчитав, что декларировать её нет необходимости. Картина была изъята и направлена на экспертизу.

Согласно экспертному заключению, картина в раме «Пейзаж с озером» (условное название) с авторской подписью, выполненная на холсте масляными красками, является произведением искусства и относится к категории культурных ценностей. Сохранность картины удовлетворительная.

Рыночная стоимость картины на момент проведения экспертизы определена в 36 тысяч 521 рубль. Автор картины - Birkhammer, Axel Jensen, 1874-1936 годов, датский художник, типичный представитель художественной школы рубежа XIX-XX вв. Художник писал, в основном, национальные датские, а также итальянские пейзажи. Его работы встречаются на западноевропейских аукционах.

Псковская таможня возбудило дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию). Санкции статьи предусматривают наложение административного штрафа на граждан и юридических лиц в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.