Власти Псковской области сохранили все льготы на перевозку населения железнодорожным и автотранспортом

12:07, 18 января 2019, ПАИ

На 2019 год в Псковской области по решению главы региона Михаила Ведерникова в полной мере сохранены действующие льготы для населения на перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом. Меры социальной поддержки граждан финансируются за счет средств областного бюджета, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В частности, сохраняется льготный проезд в автотранспорте на меж- и внутримуниципальных маршрутах для инвалидов, участников войны и ветеранов труда. На эти цели будет направлено почти 53 млн рублей.

Учащиеся, педагоги и другие работники сельских школ имеют право на бесплатный проезд до образовательных организаций и обратно. Затраты на эту категорию льготников составят более 138 млн рублей.

Кроме того, из областного бюджета предоставляются субсидии муниципальным образовательным учреждениям на организацию перевозок школьников и сопровождающих их лиц на внеклассные мероприятия и итоговую аттестацию. В текущем году размер субсидии составит 16 млн рублей.

Ежегодно с 1 по 15 мая за счет областных средств обеспечивается бесплатный проезд отдельных категорий граждан и сопровождающих их лиц в период проведения мероприятий, связанных с празднованием очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В этом году на эти цели будет направлено 600 тыс. рублей, что почти вдвое больше прошлогодней суммы.

Также в регионе реализуется комплекс мер по оказанию государственной поддержки перевозчикам пассажиров железнодорожным транспортом и льготного проезда отдельных категорий граждан.

Так, сохранены 50%-я льгота на проезд студентов ссузов и вузов в поездах пригородного сообщения, а также льготы для отдельных категорий граждан, перечень которых устанавливают органы социальной защиты населения. В общей сложности на эти цели предусмотрено — 2,7 млн рублей, что соответствует уровню прошлого года. Транспортный заказ по железнодорожным перевозкам сохранен на уровне 2018 года.