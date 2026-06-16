Более 1200 случаев ОРВИ зарегистрировали в Псковской области за неделю

21:40, 16 июня 2026, ПАИ

С 8 по 14 июня в Псковской области зафиксировали 1 219 случаев ОРВИ, из них 57,8 % приходится на детей до 14 лет, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В Пскове зарегистрировано 496 случаев, что составляет 40,7 % от общего числа в регионе.

В структуре заболеваемости преобладают вирусы негриппозной этиологии, вызывающие респираторные инфекции.

Уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями на 38 % ниже среднего многолетнего показателя: за отчётный период зарегистрировано 34 случая.