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Общество

Более 1200 случаев ОРВИ зарегистрировали в Псковской области за неделю

С 8 по 14 июня в Псковской области зафиксировали 1 219 случаев ОРВИ, из них 57,8 % приходится на детей до 14 лет, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Фото: ПАИ

В Пскове зарегистрировано 496 случаев, что составляет 40,7 % от общего числа в регионе.

В структуре заболеваемости преобладают вирусы негриппозной этиологии, вызывающие респираторные инфекции.

Уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями на 38 % ниже среднего многолетнего показателя: за отчётный период зарегистрировано 34 случая.

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