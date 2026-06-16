Пять тонн колбасы и сметаны незаконно попытались ввезти в Псковскую область

22:15, 16 июня 2026, ПАИ

На российско-белорусской границе в Псковской области специалисты провели ветеринарный контроль трёх партий готовой молочной и мясной продукции (колбасы, сосисок и сметаны) весом 5,5 тонны, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Было установлено отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и безопасность перемещаемого товара. Также две партии готовой продукции (мясной и молочной) перевозились с нарушением ветеринарно-санитарных требований к температурному режиму: машины не были оснащены холодильным оборудованием.

Перевозка 5,5 тонны готовой мясной и молочной продукции по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещена. Специалисты оформили акты о возврате грузов. Перевозчика привлекли к административной ответственности. Товары вернули в Белоруссию.