Псковские полицейские и линейный отдел МВД займутся совместной профилактикой преступности среди молодёжи

13:39, 18 января 2019, ПАИ

В Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Псковской области состоялось рабочее совещание с участием коллег из линейного отдела МВД на транспорте и представителей ПДН УМВД.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по региону, на встрече собравшиеся обсудили различные аспекты и проблемы предупреждения подростковой преступности.

По итогам встречи было принято решение о дальнейшем проведении комплекса совместных мероприятий по профилактике противоправных проявлений в молодежной среде, в том числе с использованием возможностей такого учреждения как ЦВСНП.