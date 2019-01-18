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Общество

Самый молодой депутат Псковского облсобрания родила дочь

17 января самый молодой депутат Псковского областного Собрания Лидия Драгунова родила дочь. Об этом она сообщает на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, что Лидия Драгунова вышла замуж 1 сентября 2018 года за руководителя Псковского молодежного отделения Российского общества политологов Турала Асланова. Церемония бракосочетания состоялась в Пскове.

Лидия Драгунова родилась 13 октября 1992 года в городе Пскове в семье учителей. С 2010 года по 2014 год обучалась в Псковском государственном университете (Бакалавр юриспруденции с отличием). В 2017 году с отличием окончила магистратуру Псковского государственного университета по направлению юриспруденция.

18 сентября 2016 года избрана депутатом Псковского областного Собрания шестого созыва по одномандатному избирательному округу №6 (часть города Пскова). За кандидата, выдвинутого партией «Единая Россия», проголосовали 29,93% избирателей, принявших участие в выборах. В Собрании она работает заместителем председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике на постоянной профессиональной основе.

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