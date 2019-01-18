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Общество

Лучших чтецов Псковской области вслух определят 16 февраля

16 февраля в Пскове во время проведения Пушкинского театрального фестиваля пройдет региональный финал Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников «Страница19». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в 2019 году в Псковской области проект впервые реализуется Псковской региональной общественной молодёжной организацией «Вечевой Орден».

Первый отборочный тур прошёл 17 января в Паниковской основной общеобразовательной школе Печорского района. Туры также пройдут в Псковском, Порховском, Невельском и других районах области. Победители отборочных туров будут приглашены в Псков для участия в финале.

Согласно правилам чемпионата, участники читают вслух на время и без подготовки выбранные организаторами отрывки из книг. Жюри, в состав которого входят педагоги, филологи, сотрудники библиотек, оценивает технику и артистизм чтения. Организаторы Чемпионата стараются не использовать отрывки из книг школьной программы, предлагая участникам незнакомые им ранее произведения русской и зарубежной прозы и поэзии.

Финалы «Страниц» проходят в Москве на Красной площади, где встречаются лучшие из лучших чтецов со всей России. В судействе чемпионата принимают участие известные журналисты, литературные деятели, артисты, преподаватели.

Организаторы напоминают, что присоединиться к проекту могут учебные заведения, библиотеки, общественные объединения и другие организации Псковской области. Участниками чемпионата могут стать все желающие в возрасте от 14 до 17 лет включительно.

Контактные данные организаторов: Псковская региональная общественная молодёжная организация «Вечевой Орден». Телефоны: 89118837370, 89113695031.

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