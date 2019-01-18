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Храм в честь княгини Ольги был бы уместен на Завеличье в Пскове, считает митрополит Тихон
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Общество

Храм в честь княгини Ольги был бы уместен на Завеличье в Пскове, считает митрополит Тихон

Храм в честь княгини Ольги был бы уместен на Завеличье в Пскове, считает митрополит Псковский и Порховский Тихон. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, которая проходит сегодня, 18 января, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Митрополит заметил, что в Пскове много храмов, а на Завеличье их почти нет. Поэтому новый храм стоит возвести, но не в центре, сказал он, комментируя предложение мирянки собрать на такой храм деньги.

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